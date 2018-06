Stadio Roma, Anzaldi (Pd): forze sane città salvino sogno tifosi

Roma, 14 giu. - "I tifosi della Roma facciano un appello a tutte le forze sane della città affinché il progetto dello stadio dei loro sogni venga salvato, nonostante gli imbrogli e le ruberie emerse in queste ore nelle carte dell'inchiesta della Procura di Romache sta travolgendo la giunta M5s. La magistratura faccia il suo corso, ma i tifosi e l'AS Roma, società estranea alle vicende giudiziarie, devono continuare a sostenere con forza il progetto". E' quanto scrive il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi in un intervento su Huffington post.

"La linea da seguire - prosegue Anzaldi - è quella tracciata dal Governo Renzi con Expo 2015. Nonostante le vicende giudiziarie legate a reati quali associazione a delinquere, turbativa d'asta, truffa e contro la Pubblica Amministrazione, l'organizzazione dell'evento è andata avanti, l'Esposizione Universale è stata inaugurata nei tempi stabiliti ed è diventata un grandissimo successo internazionale, grazie anche all'affidamento della sorveglianza degli appalti al Presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone. Nel caso dello stadio della Roma peraltro, a differenza di Expo 2015, non ci sono scadenze così imminenti da rispettare: la città e i tifosi giallorossi possono accettare di attendere anche qualche mese più del previsto, purché un'opera tanto attesa venga realizzata. Un impianto moderno, a uso esclusivo del calcio, sul modello inglese, con tribune a ridosso del terreno di gioco per rendere ancora più forte e intensa la spinta dei tifosi, da sempre il dodicesimo uomo in campo. Uno stadio da vivere 365 giorni all'anno, che sia davvero un'oasi felice per tifosi e cittadini, con un'area commerciale ampia, dotata di negozi, ristoranti e spazi per eventi, con un'attenzione particolare a famiglie e bambini".

"Tutto ciò è dentro - scrive ancora il deputato dem - il progetto dello stadio della Roma: il sogno dei tifosi, un'occasione di sviluppo per la città, un'opportunità di lavoro per tanti romani. Un progetto, l'ennesimo in soli due anni, che non può naufragare a causa delle ruberie di pochi e della sciatteria della Giunta Raggi. Un'amministrazione che giorno dopo giorno mostra tutti i suoi limiti e sta facendo sprofondare la Capitale d'Italia, travolta da vecchie e nuove emergenze. I tifosi della Roma e la società giallorossa, insieme alla parte sana della città, hanno il dovere di provarle tutte per salvare il nuovo stadio".