Catalfo(M5s):da Di Maio segnale importante su reddito cittadinanza

Roma, 14 giu. - "Con le parole del ministro Di Maio in tema di welfare apriamo una nuova stagione: soprattutto sul reddito di cittadinanza, il messaggio lanciato oggi è importantissimo. Finché non ci saranno paletti adeguati per arginare la precarietà che attanaglia il mondo del lavoro in Italia, le famiglie vanno aiutate: i lavoratori in là con gli anni che perdono il lavoro sono in aumento e non possiamo abbandonarli a loro stessi. Partire subito con la riforma dei centri per l'impiego e creare già in legge di bilancio 2019 un fondo per il reddito di cittadinanza, come ha sottolineato il vicepremier, è un segnale di grande speranza. Una road map ambiziosa, certo, ma necessaria: avviare questo percorso in parallelo a un netto taglio delle pensioni d'oro e a nuovi sostegni per le imprese, significa aver intrapreso la strada giusta. Personalmente ho particolarmente apprezzato le parole del ministro anche sul dramma dei morti sul lavoro: chi investe sulla sicurezza va premiato, altrimenti tragedie e infortuni non diminuiranno mai". Così Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 Stelle.