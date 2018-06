Centinaio: non ratificheremo CETA, il trattato Ue-Canada

Roma, 14 giu. - "Non ratificheremo il CETA, il trattato di libero scambio tra Ue e Canada perché tutela solo una piccola parte dei nostri prodotti Dop e Igp». Lo ha detto in una intervista a La Stampa il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio (Lega) assicurando che sulle agevolazioni dei prodotti industriali italiani "andremo avanti lo stesso. Chiederemo al Parlamento di non ratificare quel trattato e gli altri simili al Ceta, del resto è tutto previsto nel contratto di governo. E comunque - ha aggiunto - non si tratta solo di una posizione dei sovranisti della Lega ma i dubbi su questo accordo sono comuni a tanti miei colleghi europei».