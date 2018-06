Governo, Tripodi (Lega): bene Durigon sottosegretario al Lavoro

Roma, 14 giu. - "Siamo davvero soddisfatti della nomina del deputato pontino della Lega Claudio Durigon, neo sottosegretario al Lavoro del governo Conte. L'amico Claudio, al quale auguro un buon lavoro, non rappresenta soltanto un'importante fetta del mondo sindacale ma dà risalto sia alla Lega che alla provincia di Latina, colpita duramente dalla crisi economica, che paga anche le scelte di una classe dirigente miope e colpevole di aver isolato questa meravigliosa terra, a partire dalle infrastrutture determinanti per il volano di qualsiasi territorio. Nelle prossime settimane gli chiederò di incontrare gli imprenditori e i lavoratori del polo farmaceutico e agroalimentare pontino, ma anche le altre realtà regionali sofferenti". Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Tripodi.