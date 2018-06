Mogherini: Commissione Barroso non aveva previsto crisi migranti -2

Bruxelles, 14 giu. -

"L'abbiamo fatto - ha ricordato l'Alto Rappresentante - combattendo contro la mancanza di strumenti e di risorse. Ed è per questo che oggi il bilancio Ue che abbiamo proposto per i prossimi sette anni triplica le risorse sia sul versante esterno che su quello interno, perché l'Ue abbia gli strumenti finanziari per far fronte alla crisi migratoria".

"In particolare - ha spiegato Mogherini - sul versante esterno, proponiamo che il 10% dello strumento finanziario per il Vicinato, lo Sviluppo e la Cooperazione internazionale sia utilizzato per gestire la crisi migratoria; il che significa 8,9 miliardi di euro per il prossimo periodo di bilancio (2021-2027, ndr). In più, viene introdotta una riserva di 10,2 miliardi di euro per far fronte alle emergenze".

"Perché non vogliamo che la prossima Commissione si ritrovi nella situazione in cui ci siamo trovati noi: far fronte a una sfida migratoria importante, senza avere gli strumenti finanziari e neanche quello istituzionali per farlo". Una crisi, ha sottolineato l'Alto Rappresentante, "che io da italiana posso dire poteva essere prevista dalla Commissione precedente, e non lo è stata".(Segue)