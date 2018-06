Eurobarometro, Tajani: Europarlamento è istituzione più apprezzata

Roma, 14 giu. - "Questo Parlamento sta lavorando per ridurre la distanza tra istituzioni europee e cittadini e sta facendo bene il suo lavoro. Ce lo dicono i cittadini stessi attraverso i risultati dell`Eurobarometro. Negli ultimi sei mesi la fiducia nel Parlamento europeo è passata dal 45% al 50%. Il Parlamento è in assoluto l`istituzione Ue più apprezzata", così il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani commentando i dati pubblicati oggi.

"Voglio ringraziare i 751 parlamentari che compongono l`assemblea. Abbiamo dimostrato di saper essere protagonisti mettendo il Parlamento al centro del dibattito per cambiare l`Europa e renderla più efficace - ha aggiunto - In particolare, sull`immigrazione che, come conferma l`Eurobarometro è in cima alle preoccupazione dei nostri cittadini, abbiamo contribuito a dare riposte europee. Già a novembre abbiamo adottato un testo di riforma del sistema dell`asilo, compreso il regolamento di Dublino, che concilia fermezza e solidarietà. Abbiamo anche proposto una strategia di breve, medio e lungo termine per fermare le partenze dall`Africa. Il Consiglio non può più rimandare la riforma dell`asilo e deve prendere coscienza che sul governo dell`immigrazione è in gioco il futuro stesso della nostra Unione".