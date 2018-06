Migranti, Fdi: Conte chieda a Ue blocco navale e hotspot

Roma, 14 giu. - "Da sempre Fratelli d`Italia sostiene che il blocco navale davanti alle coste delle Libia sia l`unica soluzione possibile per porre fine all`immigrazione incontrollata e alle tante morti in mare. Sconfiggere il business degli scafisti e la tratta di uomini, donne e bambini, deve essere un punto cardine di questo governo. Bene ha fatto quindi, Matteo Salvini a portare all`attenzione dell`Europa questo annoso problema che deve coinvolgere non solo l`Italia ma tutti gli Stati membri dell`Ue. E altrettanto bene ha fatto Giorgia Meloni che ha rimarcato la necessità che il premier Conte nel suo viaggio a Parigi debba dire chiaramente a Macron che la musica è cambiata". Lo dichiara il deputato di Fratelli d`Italia Federico Mollicone.

"Anche in quella sede, così come nel Consiglio europeo del 28 e 29 giugno - aggiunge - il governo ribadisca con forza la necessità del blocco navale e dell`istituzione degli hotspot in territorio africano. E` giunta l`ora di smetterla di chinare il capo e di accettare supinamente tutto quello ci viene detto e imposto dall`Europa. Insulti compresi".