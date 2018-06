Migranti, Oim: nave Usa davanti ad Augusta, consentire l'attracco

Roma, 14 giu. - La nave della marina americana Trenton "è davanti ad Augusta, in Sicilia, con a bordo 41 persone sopravvissute a un naufragio". E' quanto scrive su Twitter il portavoce per l'Italia dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio di Giacomo, sottolineando che "è urgente consentire l'attracco nel porto" perchè "i sopravvissuti hanno immediato bisogno di assistenza".

Di Giacomo ha quindi precisato che solo una volta che la nave sarà arrivata ad Augusta si potrà avere "conferma diretta" della notizia dei 12 corpi di migranti morti nel naufragio gettati in mare "per mancanza di celle frigorifere a bordo", come riportato oggi dai media. Intanto "il personale dell'Oim è in attesa al punto di attracco".