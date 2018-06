Presidente Lombardia Fontana incontra ambasciatore Francia

Milano, 14 giu. - "Mi auguro che questo nostro appuntamento istituzionale, il primo dopo la telefonata di stanotte tra i presidenti Macron e Conte, sia utile a distendere gli animi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante l'incontro con l'ambasciatore francese Christian Masset avvenuto questa mattina a Palazzo Lombardia.

L'ambasciatore Masset, si legge in una nota, nel ringraziare il governatore per questo primo confronto conoscitivo dopo l'insediamento della nuova Giunta, a proposito delle polemiche di queste ore, ha sottolineato l'importanza del colloquio telefonico della notte scorsa e come per la Francia "la cooperazione sia una vocazione" e si è detto certo che i vertici di Francia e Italia "sapranno trovare una soluzione".

L'incontro è poi proseguito con la trattazione dei temi riguardanti i rapporti tra Francia e Lombardia. Il presidente della Regione ha evidenziato quanto sia importante cercare di raggiungere l'obiettivo dell'autonomia "che - ha spiegato - ci consentirà di essere ancora più protagonisti anche nei rapporti internazionali in materie economiche, commerciali e culturali. In questa direzione va la riunione fissata per oggi pomeriggio con il ministro Erika Stefani per portare avanti le istanze della Lombardia".