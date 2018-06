Roma, 14 giu. - "Gli argomenti in agenda, nell'incontro con Macron, visto il consiglio europeo prossimo, sono i temi dell'immigrazione, quindi la modifica del regolamento di Dublino, come pure dell'Unione bancaria/monetaria. Questi i temi principalmente affrontati ma con lui come già successo al G7 parliamo di tutto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, lasciando il Senato dopo la relazione dell'Anac.