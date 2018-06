Roma, 14 giu. - "Esiste in Italia un caso corruzione per cui dobbiamo stare sempre attenti, dobbiamo lavorare noi regolatori, autorità come l'Anac e l'autorità giudiziaria ognuno nell'ambito delle sue competenze". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai cronisti che, all'uscita dal Senato, gli chiedono se esista un caso Roma.