Aquarius, Orrù (Fdi): non si scarichi su Sardegna ipocrisia Ue

Roma, 14 giu. - "Le mie preoccupazioni erano fondate e come spesso capita a pensar spesso ci male ci si azzecca. Pare che la nave Aquarius sia diretta verso le coste sarde e non è escluso che nelle prossime ore ci sia una richiesta di poter attraccare presso uno dei nostri porti, presumibilmente Arbatax". Così in una nota Marcello Orrù, consigliere regionale gruppo Fratelli di Italia, in Regione Sardegna.

"Il Presidente Pigliaru nei giorni scorsi ha già manifestato disponibilità ad accogliere la nave. Se ciò accadesse - conclude - verrebbe scaricata sulla Sardegna l'ipocrisia di un'intera Europa che si volta dall'altra parte rispetto all'emergenza immigrazione. Questo è intollerabile, ci opporremo con fermezza. Pigliaru ritiri disponibilità e dica no a quello che sarebbe un inaccettabile affronto nei confronti della nostra terra".