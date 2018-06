Roma, 14 giu. - "Ricordo con commozione Ettore Romoli, già parlamentare di Forza Italia e sindaco di Gorizia. L'ho conosciuto come una persona appassionata e coerente, un vero galantuomo. Rivolgo alla sua famiglia il senso di un cordoglio che non può avere confini politici". È quanto dichiara in una nota Pier Ferdinando Casini.