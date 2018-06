Natalità, Meloni: in Italia serve imponente piano di sostegno

Roma, 14 giu. - "L'Italia ha toccato nel 2017 il minimo storico delle nascite, solo 458 mila, meno 15 mila rispetto all'anno precedente. Mai così pochi nati dall'Unità d'Italia, certifica l'Istat. La fotografia di una nazione che rischia di morire e che ha bisogno immediatamente di un serio piano per la natalità per invertire la tendenza e sostenere le famiglie italiane. Fratelli d'Italia lo aveva proposto in campagna elettorale, adesso chiediamo al nuovo governo che prenda seriamente in considerazione il nostro progetto: mettiamo in atto il più imponente piano di sostegno alla natalità della storia d'Italia. Questo sarebbe il vero "cambiamento" rispetto al passato". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.