Sinistra, Brignone: Possibile fuori da partito unico

Roma, 14 giu. - "Osserviamo con attenzione l'evoluzione di Liberi e Uguali, ma Possibile, come avevo già annunciato nel mio intervento all'assemblea del 26 maggio, resterà fuori dal percorso del partito unico: come orizzonte strategico preferiamo concentrarci sui temi più importanti per il Paese, e le ultime ore ci confermano questa necessità, senza attardarci in dibattiti su statuto, delegati e dirigenti". Lo dichiara la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone.

"Un impegno concreto della sinistra sulle questioni più urgenti - aggiunge Brignone - che proveremo a tramutare nelle prossime ore con incisive azioni del gruppo parlamentare di Leu alla Camera. Auguriamo quindi buon lavoro al percorso costituente annunciato da Pietro Grasso in una lettera, che dà continuità a quanto da lui annunciato proprio nell'assemblea del 26 maggio".