Governo, De Magistris: M5S spaccati. Questo non è cambiamento

Roma, 14 giu. - "A me non sembra che questo sia un governo di cambiamento, che dia forza a chi non ne ha. Salvini è la figura forte di questa maggioranza, il ;5s, pur essendo 'l'azionista di maggioranza', va a ruota delle posizioni del ministro degli Interni", afferma Luigi De Magistris nel corso di un'intervista a Fanpage.it, "Sono pronto a costruire l'alternativa politica di questo governo con chi sarà".

De Magistris, tra i primi sindaci a dire che la propria città era pronta ad accogliere, commenta la propria scelta come "Una scelta di cuore. Qui non siamo nella politica, siamo nell'umanità. Se ci sono persone che muoiono e sei rimasto umano, le devi salvare" e aggiunge "Se il primo segnale di cambiamento è far morire persone in mare, questo è un crimine contro l'umanità".

Il sindaco di Napoli si esprime in modo netto su Salvini "Fa la sua fortuna politica sui migranti, sulla paura, sulle persone dalla pelle diversa e ha governato provocando quelle leggi che sono causa di ingiustizia" [...] "Dobbiamo provare a costruire delle comunità in cui non si perde di vista il senso della solidarietà e far capire che se manca il lavoro o la sicurezza non è colpa dei migranti, se Salvini vuole provocare un cambiamento sulla sicurezza investa economicamente in mezzi e risorse".

"Pur essendo il M5s 'l'azionista di maggioranza', mi sembra che la posizione forte sia stata assunta da Salvini fino ad ora, ha una politica più chiara, lineare, mentre dall'altra parte troviamo maggiore divisione", conclude De Magistris.