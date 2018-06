P. Chigi: Macron ha detto che non voleva offendere l'Italia

Roma, 14 giu. - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto ieri sera un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica francese Emanuel Macron durante il quale il Presidente Macron ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta ad offendere l`Italia e il popolo italiano. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi nella quale si aggiunge che "il Presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio hanno confermato l`impegno della Francia e dell`Italia a prestare i soccorsi nel quadro delle regole di protezione umanitaria delle persone in pericolo".

Il Presidente della Repubblica, continua la nota, "ha ricordato di aver sempre difeso la necessità di una solidarietà europea accresciuta nei confronti dell`Italia. L`Italia e la Francia devono approfondire la loro cooperazione bilaterale ed europea per una politica migratoria efficace con i paesi di origine e di transito attraverso una migliore gestione europea delle frontiere e un meccanismo di solidarietà nella presa in carico dei rifugiati".

Macron e Conte, riporta Palazzzo Chigi, "hanno convenuto che, in vista del Consiglio Europeo di fine giugno, sono necessarie delle nuove iniziative da discutere insieme. Per evocare questi temi e i numerosi dossier di comune interesse, il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro Conte si incontreranno a Parigi venerdì per pranzo di lavoro seguito da una conferenza stampa".