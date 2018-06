Di Maio: prima possibile provvedimento su pensioni d'oro

Roma, 14 giu. - Un altro provvedimento che il governo punta a portare a casa "il prima possibile" è quello sulle pensioni d'oro. Ospite di Rtl il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha spiegato: "In questi 80 giorni la Camera, con il presidente Fico, ha scritto una delibera storica sul taglio ai vitalizi per gli ex parlamentari. Iniziamo da un atto storico interno alla Camera e poi trasferiamo lo stesso principio per le pensioni sopra i 5.000 euro netti per tutti coloro che non hanno versato i contributi ma hanno una pensione d'oro e quindi devono avere una pensione per i contributi che hanno versato".