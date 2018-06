Roma, 14 giu. - Il governo punta ad avviare il reddito di cittadinanza nel 2019 introducendo il fondo nella prossima legge di Bilancio. Lo ha riferito il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Rtl, aggiungendo: "Non voglio fare proclami, dico lo spero perché sto lavorando duro per arrivare a quest'obiettivo, spero di non trovare intoppi e problemi".