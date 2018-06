Lavoro, Di Maio: "decreto dignità" primo provvedimento in Cdm

Roma, 14 giu. - Il primo decreto che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, presenterà in Consiglio dei ministri sarà un "decreto dignità". Lo ha detto lo stesso Di Maio nel corso di una trasmissione su Rt. Un decreto in quattro punti, ha spiegato, per "ridare dignità a categorie che hanno dato il sangue in questi anni".

La prima categoria sono le imprese. "Vogliamo eliminare tutti quegli strumenti che rendono un inferno la vita degli onesti", ha detto Di Maio. Il secondo punto sarà "una norma sulle delocalizzazioni". La terza questione è "la lotta alla precarietà: ridurre il rinnovo illimitato dei contratti a tempo determinato e dare garanzia a nuove categorie tipo i 'riders' che sono le prime persone a cui ho aperto le porte del ministero del lavoro". Infine, c'è la questione del "gioco d'azzardo: voglio vietare la pubblicità del gioco d'azzardo".