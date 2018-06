Migranti, Di Maio: Macron si scusi o non indietreggiamo

Roma, 14 giu. - "Spero che Macron si scusi. Fino a quando non arriveranno le scuse noi non indietreggieremo: deve finire l'epoca in cui si pensa che l'Italia in qualche modo la puoi abbindolare". Lo ha affermato il vicepremier, Luigi Di Maio, nel corso di una trasmissione su Rtl, a proposito dello scontro fra Italia e Francia sulla questione dei migranti.

"Adesso - ha aggiunto - ci aspettiamo delle scuse, se arriveranno si vedrà. Credo che il presidente Conte abbia fatto bene a dire che mette in discussione la missione a Parigi fino a quando non riceveremo delle scuse. C'è sempre tempo per ricevere le scuse e tornare indietro, speriamo in colpi di scena nella notte".