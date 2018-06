Roma, 13 giu. - I giudizi del presidente francese sul governo italiano non piacciono a Massimo D'Alema, nonostante l'ex premier non apprezzi affatto la linea politica di Matteo Salvini. Parlando a 'Otto e mezzo', D'Alema ha detto: "La Francia non può dare particolari lezioni e uno che sta al governo non dice a un altro governo che sta nella stessa unione 'siete vomitevoli'".

"Macron - ha aggiunto D'Alema - si rifà una verginità a sinistra mentre ha le piazze occupate dalla gente che protesta".