Micciché Diritti tv assegnati per 973 milioni di euro... - 3

Milano, 13 giu. - Stando alle indiscrezioni, Sky avrebbe acquisito i primi due dei tre pacchetti per 780 milioni di euro, relativi alle partite in prime time, mentre il terzo pacchetto sarebbe stato acquisito da Perform, la società britannica con una piattaforma per eventi sportivi on demand attiva in alcuni Paesi (Dazn).

La Lega calcio ha poi precisato che la parte variabile dei diritti tv (oltre ai 973 milioni dell'assegnazione) legata alle performance (ricavi e abbonati) è di 150 milioni di euro. Inoltre i soggetti licenziatari sono liberi di ritrasmettere con il proprio marchio i contenuti a soggetti terzi, quindi anche per esempio a Mediaset.