Roma, 13 giu. - Altro che Italia isolata, Matteo Salvini non vede affatto un rischio di emarginazione per il Paese. Parlando a Radio 105 Salvini ha spiegato: "Non siamo mai stati così cercati. Poi vedremo che risultati arriveranno, non voglio festeggiare prima del tempo. Di solito ci hanno sempre trattato con accondiscendenza".