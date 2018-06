Copasir, La Russa: accanimento Pd per poltrona solleva molti dubbi

Roma, 13 giu. - "Mi sto chiedendo da giorni cosa spinga il Pd, che a parole si proclama disinteressato a ogni poltrona, a mobilitarsi quasi con la bava alla bocca, per conquistarne non una qualsiasi, ma una solamente: quella del Copasir. C'è una ragione a noi ignota?". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa.

"C'entra la conservazione di 'spazi' e 'ambiti' costruiti negli anni o il desiderio di consolidarli? L'insistenza o meglio, l'accanimento con cui il Pd persegue l'occupazione di questo specifico ruolo ha qualcosa a che vedere con l'avvertimento lanciato da Renzi nel corso del dibattito sulla fiducia? Oppure si tratta del desiderio di utilizzare il Copasir per forme di opposizione diverse da quelle parlamentari come, per esempio, la via giudiziaria contro Berlusconi? Di certo l'accanimento nel voler escludere la possibilità che la presidenza del Copasir vada ad altre forze politiche, solleva molti dubbi e una certezza: è meglio che la presidenza del Copasir vada a qualsiasi altra opposizione piuttosto che al Pd", conclude.