Migranti, Rossomando (Pd): Salvini esca da propaganda

Roma, 13 giu. - "Salvini deve uscire dalla facile propaganda e dire la verità agli italiani. Anche oggi nel comizio elettorale che ha tenuto al Senato è rimasto un equivoco di fondo: questo governo intende lavorare davvero perché l'Europa faccia di più in materia di immigrazione, per politiche comuni, per il governo dei flussi e per regole condivise in materia di asilo? Dica se lavora perché l'Europa faccia di più e l'Italia sia meno sola nel fronteggiare i flussi irregolari e le domande d'asilo. Stiamo parlando di lavorare in accordo con quei Paesi che condividono 'più Europa per cambiare le cose', magari pretendendo maggiore assunzione di responsabilità e oneri?" Lo afferma Anna Rossomando (Pd), vicepresidente del Senato.

"Se invece si sta con Orban e i governi Visegrad - aggiunge - allora è chiaro che stai con chi si oppone a qualsiasi rafforzamento delle politiche comuni in materia di immigrazione. Ad oggi, Salvini dice di volere più Europa, ma sta con chi non vuole l'Europa in mezzo ai piedi sulle politiche dell'immigrazione".