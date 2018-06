F.Boccia: Conte argini Salvini, in una settimana lite con 4 paesi

Roma, 13 giu. - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe "arginare" il suo vice Matteo Salvini, secondo Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera. "C'è un'idea bizzarra delle relazioni diplomatiche al tempo di Salvini. In meno di una settimana su un tema delicato come quello dei migranti siamo riusciti a litigare con la Tunisia, unico Paese che aiuta alla stabilizzazione nel Mediterraneo, e poi in un colpo solo con Malta, Francia e Spagna. E siamo solo agli inizi dell'esperienza del governo Conte".

"Continuando di questo passo - aggiunge Boccia - prima della fine dell'estate saremo riusciti a litigare con buona parte delle nazioni unite. Forse sarebbe il caso che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, se ne ha la forza, richiamasse all'ordine e al rispetto minimo delle relazioni diplomatiche il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini, perché il primo a pagarne un prezzo politico alto, oltre all'Italia, sarà proprio il premier Conte, rimettendoci la sua credibilità".