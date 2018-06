Italia-Francia, Moavero Milanesi: inaccettabili le parole usate

Roma, 13 giu. - L'Italia considera "inaccettabili le parole utilizzate" da esponenti francesi in relazione alla vicenda della nave Aquarius con 629 migranti a bordo, a cui l'Italia non ha concesso lo sbarco. L'ha detto oggi il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un'intervista al Tg1, rispondendo alla domanda su cosa abbia detto all'Ambasciatore francese oggi convocato.

Moavero Milanesi ha precisato che in discussione non è il diritto di manifestare un'opinione, "ma le parole utilizzate". Ora l'Italia s'attende un passo francese per ricucire. "La reazione è di vedere se intendono rimediare nel linguaggio: in questi casi non si chiede di chiedere scusa, ma di valutare modi appropriati e analoghi per ricucire la situazione", ha spiegato il capo della diplomazia italiana.

Per quanto riguarda invece la prospettiva che il vertice tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron possa saltare, il ministro ha detto che "sarà il presidente del consiglio a valutare".

La questione migranti, ha spiegato Moavero Milanesi. "sta lacerando da anni il sogno europeo" e "l'Europa che finora ha latitato deve assumersi le sue responsabilità".