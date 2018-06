Roma, 13 giu. - La posizione del governo italiano è "l'ultimo appello" per provare a "salvare un'Europa che sta morendo". Lo dice Matteo Salvini in un tweet. "Questo è l`ultimo appello per salvare un`Europa che sta morendo di ipocrisia e di silenzio. Se i nostri no e la nostra voce serviranno a suonare la sveglia, per ironia della sorte un giorno potremmo scoprire che a salvare l`Europa saremo stati proprio noi".