Salvini: Macron continua istericamente guerra a popolo italiano

Roma, 13 giu. - Matteo Salvini polemizza ancora con il presidente francese Emmanuel Macron. Parlando a Radio 105, il leader della Lega e vice-premier afferma: "Macron continua istericamente nella sua guerra al popolo italiano, che in quanto a solidarietà ha poco da imparare dal resto del mondo Non lo so, i francesi sono un po' strani".

Macron, ha aggiunto, "penso che sia un ragazzo di buone maniere, ma io guardo alla sostanza. In Libia chi partì a bombardare? Amici-amici, ma passare per fesso no".