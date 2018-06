Milano, 13 giu. - "I tre pacchetti (dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 ndr) sono stati assegnati a Sky e Perform. Mediaset non ha presentato nessuna offerta". Lo ha detto Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai cronisti. A chi gli ha chiesto se le offerte fossero congrue rispetto al prezzo minimo complessivo di 1,1 miliardi di euro fissato come base d'asta, Preziosi ha replicato "Le offerte sono state migliori rispetto a quanto ci aspettavamo".