Roma, 13 giu. - Andrea Orlando (Pd), ex ministro della Giustizia, difenderà in tutti i modi la legge sul caporalato, criticata oggi da Matteo Salvini. "Salvini dice che la legge sul caporalato complica la vita. Si, la legge sul caporalato, voluta dagli imprenditori agricoli perbene, complica la vita ai caporali e alla criminalità organizzata che sfrutta i lavoratori. Per questo io sono orgoglioso di averla fatta approvare e la difenderò con tutte le mie forze".