Lega elegge Rampelli (Fdi) vicepresidente Camera... - rpt

Roma, 13 giu. - Il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, indicato dalla Lega, è stato eletto con 245 voti del centrodestra nuovo vicepresidente della Camera al posto del nuovo ministro del Carroccio Lorenzo Fontana. 340 sono state invece le schede bianche mentre tre deputati hanno votato Nico Stumpo e 2 Vittorio Sgarbi. Nessuna sorpresa, invece, nell'altra votazione in programma in aula a Montecitorio: Federico D'Incà (M5s) è stato eletto Questore, in sostituzione del neo ministro e collega di partito, Riccardo Fraccaro, con 329 voti. Il ruolo di Questore anziano sarà ricoperto adesso da Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia.