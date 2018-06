Migranti, Merkel: tener conto di preoccupazionui di tutti i paesi

Roma, 13 giu. - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto oggi che la soluzione delle dispute sull'immigrazione illegale rappresenta un test decisivo per il futuro dell'Unione europea e che le preoccupazioni di ogni paese devono essere tenute in considerazione.

"Per me la questione di come gestiremo il problema della migrazione è qualcosa come una cartina di tornasole per il futuro e la coesione dell'Europa e dobbiamo tener conto delle preoccupazioni di ogni paese", ha detto il capo del governo di Berlino.