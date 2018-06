Migranti, Viotti (Pd) accusa M5s: avete ceduto a politiche fasciste

Strasburgo, 13 giu. - L'europarlamentare del Pd Daniele Viotti ha accusato oggi a Strasburgo i colleghi del M5s di aver ceduto alle " politiche fasciste " di Matteo Salvini nella gestione della vicenda dei migranti sulla nave "Aquarius".

"Dove siete finiti? Dove è finita - ha chiesto Viotti ai Cinquestelle durante il dibattito dell'Europarlamento in plenaria sull'immigrazione nel Mediterraneo - la vostra umanità? Raccoglievate i soldi per le Ong una volta. E oggi lasciate che le Ong e le loro navi stiano in mezzo al mare, perché avete abdicato di fronte alle politiche fasciste del ministro Matteo Salvini".