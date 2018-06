Bizzotto (Lega): "No a lezioni ipocrite di Macron" -2

Roma, 13 giu. - "Il Ministro Salvini e il nuovo Governo fermeranno il business dell'immigrazione clandestina che in questi anni, per colpa dei Governi Letta, Renzi, Gentiloni, ha trasformato l'Italia nel campo profughi d'Europa - ha detto in aula l'europarlamentare Bizzotto - Noi chiuderemo i porti e difenderemo gli interessi dei cittadini italiani, non quelli di qualche petroliere francese o di qualche miliardario che finanzia le navi ONG per portare i clandestini in Italia.

L'Europa ha davanti a sé due strade: dare veramente una mano all'Italia e difendere le frontiere esterne, o continuare con la politica ipocrita di Macron", ha concluso Bizzotto.