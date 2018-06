Bizzotto (Lega): "No a lezioni ipocrite di Macron"

Roma, 13 giu. - "Sull'immigrazione non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno dalla Francia di Macron e dei bulletti del suo partito che dovrebbero vergognarsi e scusarsi con gli italiani e con il ministro Salvini. Pensino alla guerra che la Francia ha scatenato in Libia causando ondate di immigrati in Italia e pensino agli oltre 10 mila immigrati che la Francia ha respinto alla frontiera italiana nel solo 2018".

Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto durante il suo intervento alla seduta Plenaria a Strasburgo nella discussione sulle "emergenze umanitarie nel Mediterraneo e la solidarietà nella UE". (Segue)