Governo, Salvini: no alle quote perché rispetto le donne

Roma, 13 giu. - In Spagna è nato un governo di undici ministre e sei uomini, in Italia invece ci sono solo cinque dicasteri al femminile. L`esponente di Forza Italia, oggi vicepresidente della Camera, Mara Carfagna ha fatto appello per rimediare chiedendo al Governo che venga dato adeguato spazio alle donne nei ruoli chiave, a partire dalle nomine che dovrà fare nelle società statali e partecipate dallo Stato. Il settimanale Grazia, nell'ultimo numero in edicola, ha chiesto che cosa ne pensano il vicepremier Matteo Salvini e altri leader. "Non mi piacciono le quote. Sono contrario al concetto stesso di riserva che sia per le donne, gli uomini o i bambini. Ho profondo rispetto per tutte le donne e proprio per questo non ho riservato quote speciali per loro", ha dichiarato al settimanale il Ministro dell`Interno e leader della Lega. "Comprendo la rivendicazione delle pari opportunità. Credo che si raggiungano non con una poltrona o una nomina ma con la possibilità di poter scegliere. Per questo noi ci battiamo per gli asili nido gratuiti e per l`uguaglianza retributiva. Non è giusto che una donna sia costretta a decidere tra essere madre o manager".