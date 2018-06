Italia-Francia, Macron: non do ragione a chi provoca

Roma, 13 giu. - Emmanuel Macron tiene il punto nella controversia che si è aperta con il governo giallo-verde italiano. Oggi, davanti alla tomba di George Clemenceau a Mouchamps (Vandea), il presidente francese ha alluso alla componente di destra del governo di Roma, affermando: "Se dessi ragione a chi cerca la provocazione" rifiutando l'attracco, "aiuterei forse i democratici? Non dimentichiamo chi ha interloquito con noi, li conosciamo bene".

Macron ha invitato a "non cedere all'emozione che alcuni manipolano" sulla vicenda dell'Aquarius, la nave umanitaria con 629 persone a bordo alla quale l'Italia ha negato l'attracco. E ha assicurato che la Francia "lavora mano nella mano con l'Italia" per gestire i flussi migratori "in maniera esemplare" e questo ha portato a "dividere per dieci gli arrivi per un lavoro in Libia e nel Sahel".

Secondo il presidente francese "la vera risposta è nella politica di sviluppo, di sicurezza, di smantellamento delle reti di passeur".