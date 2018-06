Fraccaro: governo del cambiamento, buon lavoro ai nuovi

Roma, 13 giu. - "Con il completamento della squadra il nostro esecutivo può lavorare a pieno regime per affrontare le priorità del Paese. Abbiamo mantenuto l`impegno assunto con le Camere di procedere in tempo brevi alla nomina dei viceministri e dei sottosegretari, che svolgeranno un ruolo fondamentale non solo nell`esercizio dei compiti ad essi delegati ma anche nel rappresentare il governo alle sedute d`Aula e di Commissione". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

"Formulo - aggiunge - i migliori auguri di buon lavoro a tutti i nuovi componenti della squadra del cambiamento. Un particolare ringraziamento a Guido Guidesi, Simone Valente e Maurizio Santangelo che collaboreranno più direttamente con me come sottosegretari al ministero per i Rapporti con il parlamento. C`è molto da fare per il bene dei cittadini, rimbocchiamoci le maniche".