Lombardia, in palio 15.000 biglietti a 18enni per viaggiare in Ue

Milano, 13 giu. - "È un'opportunità da non farsi scappare: viaggiare per tutta l'Unione Europea grazie ai 15.000 biglietti in palio per quest'estate. Basta partecipare entro il 26 giugno a DiscoverEu". Lo ha scritto in una nota l'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, che ha presentato il concorso della Commissione europea rivolto a ragazze e ragazzi nati tra il 2 luglio 1999 e 1 luglio 2000 che mette in palio 15 mila biglietti per viaggiare in Europa.

"Si potrà viaggiare da soli o in gruppi di massimo cinque persone per tutta Europa da luglio a settembre 2018. Grazie a DiscoverEu i giovani neo-maggiorenni potranno conoscere la diversità e la ricchezza culturale dell'Europa, fare nuove amicizie e scoprire la loro identità europea. I vincitori del concorso potranno viaggiare fino a 30 giorni tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018 e potranno visitare fino a quttro mete partecipando anche ai numerosi eventi che si svolgeranno in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale" ha continuato l'assessore Regionale.

I vincitori saranno invitati anche a raccontare le loro esperienze di viaggio attraverso i social media o a fare una presentazione della loro esperienza a scuola o nella comunità locale.