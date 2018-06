Migranti, Macron: non cediamo all'emozione, lavorare con Italia -2

Parigi, 13 giu. - Macron ha chiesto di non "cedere all'emozione che qualcuno strumentalizza" e ha assicurato che la Francia "lavora mano nella mano con l'Italia" per la gestione dei flussi migratori. Il presidente francese ha parlato durante una visita a Mouchamps, nella Vandea, Ovest del Paese. Cercando chiaramente di far rientrare la crisi con Roma scatenata dalle sue pesanti critiche, il capo dello Stato ha comunque condannato "la politica del peggio, che rende tutti sudditi dell'impero delle emozioni". (fonte afp)