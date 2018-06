Meloni: centrodestra da rifondare e FdI è baricentro operazione

Roma, 13 giu. - "Sempre io a ricucire il centrodestra? E che so' Penelope?". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni risponde ai giornalisti che le chiedono, prima della partecipazione alla presentazione di un libro, quale possa essere il suo ruolo nel centrodestra.

Fuori di battuta Meloni ha spiegato che "non è questione di ricucire...Qui c'è un centrodestra da rifondare e credo che Fratelli d'Italia sia il baricentro di quella ricostruzione".

"Poi, come avverrà - ha aggiunto - dipenderà dal comportamento dei singoli attori. Io mi occupo di far crescere Fdi, che mi pare sia sicuramente un partito che è cresciuto alle ultime amministrative rispetto alle politiche. Sto facendo i conti per vedere se son cresciuti anche gli altri, ma non son sicura che siano cresciuti rispetto alle politiche".