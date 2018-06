Meloni: FdI una garanzia per guida commissioni di controllo

Roma, 13 giu. - "Le Commissioni parlamentari di controllo? Fdi è una forza di opposizione molto responsabile e molto libera e sicuramente una garanzia per due Commissioni che hanno bisogno di essere guidate da chi non ha condizionamenti". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, prima di partecipare alla presentazione di un libro, ha rilanciato la candidatura del suo partito alla presidenza della commissione di Vigilanza Rai o del Comitato sui servizi segreti (Copasir).

Sulla possibile elezione di Fabio Rampelli capogruppo alla Camera di FdI alla vicepresidenza di Montecitorio, Meloni ha sostenuto che questa "è una cosa scollegata" dalle presidenze delle commissioni. "Siamo molto, molto contenti, ma non diciamo niente, vediamo...", ha aggiunto facendo riferimento al voto in corso a Montecitorio per un questore e appunto per un vicepresidente, caselle lasciate libere da Fraccaro e Fontana dopo la loro nomina a ministri.