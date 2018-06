Governo, Librandi (Pd): Salvini si è mangiato i 5 stelle

Roma, 13 giu. - "Non sono passate nemmeno due settimane dalla partenza del governo e la Lega si è già mangiata i 5 stelle. Salvini con la metà dei consensi del M5S, nonostante con Di Maio si siano spartiti i vari settori, i ministeri, le poltrone di potere, detta la linea su tutto, non perde una battuta. Dall'immigrazione all'economia, alla Rai è il leader della Lega a far sapere cosa farà il governo e quando". Così in una nota l'onorevole Gianfranco Librandi del Partito Democratico.

"Desaparecido Di Maio, per quanto riguarda, il premier Conte, risulta non pervenuto, completamente dimenticato. Insomma, lo scaltro Salvini che rappresenta il 17 per cento degli elettori, ora governa indisturbato su tutto il paese, su tutti gli italiani, dopo aver conquistato palazzo Chigi sulla macerie del centrodestra e grazie a un patto ambiguo con una forza politica, i 5S, in tutto o quasi incompatibile con la Lega".