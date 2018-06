Sisto: Salvini "effervescente naturale" ma vince con centrodestra

Roma, 13 giu. - "Matteo Salvini è sempre stato 'effervescente naturale', oggi con un palcoscenico più grande il suo modo di comunicare di sempre è solo amplificato. Sicuramente in tema di immigrazione questo ha consentito di riportare in primo piano, anche in sede comunitaria, un problema delicato che ha avuto e ha un peso importante per il nostro Paese e per i nostri conti. Si tratta, evidentemente, della questione sulla quale il Pd ha pagato dazio". Lo ha detto a Tagadà, in onda su La7, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Oggi la comunicazione più aggressiva e diretta di Salvini vive il momento di maggiore fulgore, ma restiamo convinti che accanto a questo servano anche moderazione e riflessione. La vittoria del centrodestra alle politiche e il risultato della Lega dipendono anche, e soprattutto, dalla validità della proposta della coalizione, come ideata da Silvio Berlusconi. Penso all'importanza di Forza Italia al Sud, dove alle comunali i 5 Stelle hanno perso peso, a conferma che l'antipolitica è una nuvola passeggera e che serve capacità propositiva", ha concluso.