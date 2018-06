Mor (Pd): Salvini abbandona migranti, Grillo gli dà reddito

Roma, 13 giu. - "Gialloverdi in ordine sparso sui migranti: da una parte Salvini che vuole abbassare la spesa per il mantenimento dei rifugiati, dall'altra la 'mente' dei Cinquestelle Grillo che pensa a un reddito universale". Lo rileva in una nota il deputato del Pd Mattia Mor.

"Ovviamente - osserva - nessuno di loro sa di cosa parla: tra chiudere i porti e lasciar vagare in mare 629 disperati, una manovra ad uso elettorale che infatti non si è ripetuta oggi con l'approdo a Catania di una nave della nostra marina, carica di quasi mille migranti, e millantare un reddito universale per i rifugiati, nemmeno fossimo in Svezia, ci passa tutta la follia di questi apprendisti stregoni che davvero non sanno dove sta di casa il buon senso. La sola cosa che l'Italia ha ottenuto con questa modalità confusa e approssimativa di approcciare alla seria tematica della gestione dei migranti è di averci ancora di più isolati: tra crisi diplomatiche, deliranti dirette Facebook e preoccupanti ricette economiche non si vede una sola idea per una soluzione concreta".