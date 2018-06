Cda Rai esamina palinsensti autunno, il 27 presentazione a Milano

Roma, 13 giu. - Il consiglio di amministrazione della Rai - riunitosi oggi a viale Mazzini, sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del direttore generale Mario Orfeo - ha ascoltato i direttori di reti e canali relativamente alle linee guida dei palinsesti per la prossima stagione autunnale.

L'offerta televisiva Rai per l'autunno sarà presentata alla stampa e agli investitori mercoledì 27 giugno a Milano, presso il Centro Produzione Rai Mecenate, e il 5 luglio a Roma nel Centro Produzione Tv Nomentano.

Il dg ha poi comunicato la decisione, in accordo con la presidente Monica Maggioni, di aprire un audit per accertare le cause e le responsabilità del blackout che ieri sera ha interrotto per alcuni minuti le trasmissioni di Rai1, Rai2 e Rai3.