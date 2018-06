Grillo: reddito e istruzione universali per tutti

Roma, 13 giu. - Servono reddito e lavoro universale per tutti, perché il "lavoro non garantisce più nulla". Lo scrive Beppe Grillo in un post sul proprio blog. "Oggi abbiamo 8 milioni di poveri, persone che sono sotto la soglia di povertà e i due terzi ha tre lavori. Quindi il lavoro non garantisce più nulla. É il reddito che ti inserisce nella società o ti espelle da essa se non hai reddito".

Dunque, "i due paradigmi che ci porteranno nel futuro, con cui potremo entrare nel futuro saranno: un`istruzione universale adeguata per tutti e un reddito universale per tutti".

Per Grillo "solo con questi due paradigmi possiamo risolvere ad alcuni problemi che avremo, come milioni di persone disoccupate, milioni di migranti, milioni di disperati. Ci costerà di meno dargli un reddito che non cercare di gestirli con la sicurezza, la sanità, le prigioni".