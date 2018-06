Migranti, ministro Esteri tedesco: Italia e Grecia lasciate sole

Berlino, 13 giu. - "Abbiamo lasciato sole Italia e Grecia troppo a lungo" nella gestione della questione migratoria. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri tedesco Heiko Mass, sollecitando l'Europa a fare "tutto quanto è in suo potere per evitare che la migrazione diventi il veleno per la coesione dell'Ue".

Maas ha poi invitato i Paesi membri a "smetterla di usare la questione migratoria come propaganda interna contro l'Ue", invitando a intervenire sulle cause profonde della migrazione e a rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Ue.